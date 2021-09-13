«Билайн» предлагает контент сразу четырех онлайн-кинотеатров

13.09.2021 | 09:51

В рамках новой акции «Смотри что в голову придет»* абоненты «Билайн» в Пензенской области до 31 октября смогут активировать подписку «4 в 1» в сервисе «Билайн ТВ» и бесплатно в течение трех месяцев смотреть более 90 000 единиц контента сразу от четырех популярных онлайн-кинотеатров: ViP Play, «IVI Лайт», more.tv и «Билайн ТВ».

Также будет доступна 25%-я скидка на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+».

Погрузиться в мир кино и сериалов можно в парке или на пикнике, по дороге на работу или учебу или устроить вечерний сеанс кинопросмотра дома. Сервис «Билайн ТВ» доступен со смартфонов, планшетов, компьютеров или телевизоров Smart TV. К одной учетной записи можно одновременно подключить до пяти различных устройств. Больше не придется спорить, что смотреть.

Акция «Смотри что в голову придет» приобретает большую актуальность как раз сейчас, с окончанием календарного лета. Согласно данным «Билайн.Аналитики», пользователи «Билайн ТВ» активнее покупают фильмы именно осенью и зимой.

Так, с августа 2020 года по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев, вплоть до середины августа, снова снизилось на 55% в сравнении с пиковыми показателями текущего года.

Еще немного любопытной статистики: осенью пользователи «Билайн ТВ» смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%). Весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера абоненты оператора предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).

Кстати, как ни удивительно, боевики чаще всего покупают и на 8 Марта (23,4%), и на День всех влюбленных (21,8%). К просмотру в День защитника Отечества тоже в основном выбирают боевики (25%), но в этом ничего странного уже нет.

Режиссерский топ «Билайн ТВ» по итогам первой половины 2021 года возглавил постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йетс, болливудский режиссер Радж Канвар - на второй строчке, третью позицию занимает режиссер, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер. Картины этих режиссеров пользователи смотрели в 2021 году чаще остальных.

Среди актеров пальма первенства у всенародного любимца Дэниэла Рэдклифа, второе место - у индийского актера Аджая Девгана. Озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс на третьем месте, на четвертой строке - многогранный талант Николаса Кейджа, а на пятой - Мэттью Макконахи.

На первой строчке топа предоставленных «Билайн ТВ» кинофильмов - трогательная «Душа», на втором - зрелищный блокбастер Кристофера Нолана «Довод», третья позиция у супергероини «Чудо-женщины 1984».

Настало время обновить данную статистику. Десятки картин теперь доступны для бесплатного просмотра на «Билайн ТВ» в рамках акции «Смотри что в голову придет».

*Акция «Смотри что в голову придет» проводится на территории Российской Федерации. Бесплатный доступ к подписке «4 в 1» доступен абонентам в регионах, где предоставляются услуги мобильной связи «Билайн». После истечения промопериода при подключении подписки «4 в 1» услуга автоматически начинает предоставляться по полной стоимости - 399 р./мес. Более подробная информация об организаторе, сроках, правилах проведения акции и ее ограничениях - на сайте beeline.ru.