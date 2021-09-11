В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 66 тысяч

В субботу, 11 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 230 случаях подтверждения COVID-19 за минувшие сутки.
169 (73,5%) заболевших проживают в Пензе, 15 - в Пензенском районе, по 6 - в Земетчинском, Мокшанском и Нижнеломовском, по 5 - в Белинском районе и городе Заречном, по 4 - в Бессоновском, Иссинском и Каменском районах, по 2 - в Лунинском и Наровчатском, по 1 - в Башмаковском и Шемышейском районах.
С начала эпидемии в регионе в общей сложности подтверждено 66 063 факта заражения коронавирусной инфекцией.
За это время выздоровело 55 168 человек, в том числе 264 - накануне. Скончалось 2 334 пациента с COVID-19, из них 17 - 10 сентября.
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Да уж,это вам не балдой глушить барабульку на черном море.