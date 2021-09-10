Движение машин по Бакунинскому мосту отрегулируют в октябре

10.09.2021 | 15:08

Региональное управление транспорта и администрация Пензы проведут исследование интенсивности движения по Бакунинскому мосту и прилегающих к нему дорогах.

Специалисты проанализируют изменения в потоке автомобилей в течение суток, определят необходимость установки дополнительных дорожных знаков и светофоров.

После завершения мониторинга будут разработаны предложения о выборе максимально эффективного способа организации дорожного движения на данном участке.

Ситуация должна быть отрегулирована в начале октября, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Бакунинский мост торжественно открыли после реконструкции в четверг, 9 сентября. Однако уже на следующее утро в водительских сообществах в интернете появились жалобы на пробки в этом направлении. Участники обсуждения опасаются, что движение на въездах на мост часто будет затруднено. Также была высказана версия, что автомобилисты просто еще не привыкли к обновленному пути.

Кроме того, для решения проблемы «бутылочного горлышка» на улице Ерик запрошены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции тоннеля под железнодорожным мостом.