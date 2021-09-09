В Пензе торжественно открыли Бакунинский мост

09.09.2021 | 11:22

В четверг, 9 сентября, в Пензе произошло долгожданное событие: торжественно открылся реконструированный Бакунинский мост, транспортная артерия, соединяющая исторический центр Пензы с правобережьем - микрорайонами Маяк, ГПЗ, Ахуны.

Перед началом церемонии при въезде со стороны Горбатова переулка приготовилась к параду тяжелая техника дорожных строителей: бетономешалка, кран, самосвалы. Несмотря на дневное время, мост сиял холодной голубой подсветкой.

Движение по Бакунинскому мосту перекрыли 19 сентября 2019 года. В реконструкцию сооружения было вложено почти 1 млрд рублей.

Длина реконструированного моста составляет 134,62 м, ширина проезжей части - 16 м. На нем три полосы движения: две в сторону центра, одна в направлении улицы Злобина. Также имеется велодорожка шириной 1 м и тротуары шириной 1,25 и 2,25 м. Кроме того, на мосту оборудована ливневая канализация и установлено 37 опор освещения.

Со сцены прозвучали слова благодарности мостостроителям и дорожникам, которым затем вручили награды. «Объект строился тяжело, мы пережили два паводка, рабочие трудились иногда круглосуточно», - поделился воспоминаниями глава администрации Андрей Лузгин.

И вот настал торжественный момент: диск со словами «Проезд закрыт» перевернулся и превратился в знак «Проезд открыт», а затем по новому мосту поехали машины-гиганты в окружении разноцветных воздушных шаров.

С этого дня в Пензе движение транспорта, в том числе общественного, вернется в привычное русло.