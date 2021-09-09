Общество

В Пензе торжественно открыли Бакунинский мост

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В четверг, 9 сентября, в Пензе произошло долгожданное событие: торжественно открылся реконструированный Бакунинский мост, транспортная артерия, соединяющая исторический центр Пензы с правобережьем - микрорайонами Маяк, ГПЗ, Ахуны.

Перед началом церемонии при въезде со стороны Горбатова переулка приготовилась к параду тяжелая техника дорожных строителей: бетономешалка, кран, самосвалы. Несмотря на дневное время, мост сиял холодной голубой подсветкой.

Движение по Бакунинскому мосту перекрыли 19 сентября 2019 года. В реконструкцию сооружения было вложено почти 1 млрд рублей.

Длина реконструированного моста составляет 134,62 м, ширина проезжей части - 16 м. На нем три полосы движения: две в сторону центра, одна в направлении улицы Злобина. Также имеется велодорожка шириной 1 м и тротуары шириной 1,25 и 2,25 м. Кроме того, на мосту оборудована ливневая канализация и установлено 37 опор освещения.

Со сцены прозвучали слова благодарности мостостроителям и дорожникам, которым затем вручили награды. «Объект строился тяжело, мы пережили два паводка, рабочие трудились иногда круглосуточно», - поделился воспоминаниями глава администрации Андрей Лузгин.

И вот настал торжественный момент: диск со словами «Проезд закрыт» перевернулся и превратился в знак «Проезд открыт», а затем по новому мосту поехали машины-гиганты в окружении разноцветных воздушных шаров.

С этого дня в Пензе движение транспорта, в том числе общественного, вернется в привычное русло.

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Гость||

Я там чуть не забеременела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С этого дня движение транспорта в Пензе, в том числе общественного, вернется в привычное русло.
В пробку оно вернётся, от шампанского. Столько бабла впустую, три полосы и две дырки.

Гость||

Я там чуть не забеременела.

Гость||

Через базар дороги не будет?

Гость||

Завыло, болото-то?

Гость||

Как уже замучили с этим предвыборным пиаром. Понятно, на что направлено это шоу, тянули открытие специально

Гость||

сколько денег потратили на этот вращающийся знак? или просто подрядчиков "вежливо" попросили сделать?

Гость||

Я счастлив!!!

Гость||

Гость писал(a):

сколько денег потратили на этот вращающийся знак? или просто подрядчиков "вежливо" попросили сделать?
про сцену еще спроси, диванный

Гость||

Да аренда и монтаж сцены - дорогое удовольствие

Гость||

Мост длинною в сто метрое, а открывали как будто Крымский, ну сделали, откройте без этого пафоса, напишите в инете и всё.

Гость||

Так выборы же, надо лишний раз пропиариться

Гость||

Нет же, нужно собрать всех должностных лиц, у них дел же других нет,это ленточкорезанье надоело смотреть

Гость||

Власть на последнем издыхание , люди уже не могут терпеть её, для этого и весь этот лицемерный пафос. Смешно же!

Гость||

Гость писал(a):

В пробку оно вернётся, от шампанского. Столько бабла впустую, три полосы и две дырки.
Абсолютно согласен.

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Имя: Гость
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