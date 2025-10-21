История

История Пензы: Мост с вековой историей решили реконструировать

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самый старый мост на Маяке - железнодорожный, который ведет от Ерика в сторону Горбатова переулка. Многим камням и кирпичикам - почти 150 лет. Переправу возводила Сызрано-Вяземская железная дорога и в постройку вложила огромные деньги.

При этом архитекторы и инженеры заранее подумали и о дорожном движении. Дабы не перекрывать транспортные пути, мост возвели над дорогой. Правда, в то время архитекторы рассчитывали на кареты, поэтому проезд получился узким. Никто и предположить не мог, что через несколько лет Готлиб Даймлер изобретет двигатель внутреннего сгорания и люди из карет пересядут на «железных коней».

Мост оказался узким и для пешеходов. На одной из старых фотографий времен Первой мировой войны видно, как пензенским ополченцам приходиться прижиматься друг к другу, чтобы пройти.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить прочность переправы. Она больше 100 лет выдерживала многотонные грузовые поезда, не сдаваясь капризам природы. Ни суровые зимы, не палящее солнце, ни дожди не подточили мост.

Начиная с конца XX века он стал портить жизнь водителям. Здесь регулярно застревали крупногабаритные машины, а из-за большого количества автомобилей собирались огромные заторы. В итоге было принято решение провести реконструкцию моста.

