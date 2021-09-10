Общество

«Дамате» поздравила 600 первоклассников с Днем знаний

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Группа компаний «Дамате» на своих предприятиях в Пензенской и Тюменской областях устроила праздник для 600 детей-первоклашек сотрудников.

На торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, со словами напутствия к ребятам обратились руководители предприятий «Дамате» и родители. Дети увидели научно-познавательные шоу, на которых им продемонстрировали разные физические и химические опыты.

Развлекали первоклашек ростовые куклы. Были организованы и фотосессии.

В завершение праздника детям вручили подарки - сумки для сменной обуви и многоразовые бутылки для воды. Такие презенты компания выбрала не случайно: «Дамате» придерживается принципов устойчивого развития, основанных на 17 глобальных целях ООН, бережно относится к окружающей среде, много внимания уделяет ее защите.

Подарки не только пригодятся ребятам в школьной жизни, но и научат их вести здоровый образ жизни, привьют принципы экологической культуры.

Подобные праздники для первоклашек стали доброй традицией в коллективах холдинга.

Мероприятие организовали в рамках специального образовательного проекта «Академия Дамате», который реализуется с 2018 года и ставит целью создать качественный молодежный резерв, вырастить будущих квалифицированных специалистов, показать перспективы трудоустройства на современное предприятие АПК.

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