В Пензенской области пока не снизилась активность клещей

09.09.2021 | 14:07

В Пензенской области сезон активности клещей пока не закончен. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю членистоногие атаковали 101 человека, в их числе - 22 ребенка младше 14 лет.

На предыдущей неделе с укусами опасных кровососов к специалистам обратились 75 жителей области, из них 32 - несовершеннолетние.

Всего с начала сезона активности (5 апреля) клещи атаковали 2 471 жителя региона, в том числе 637 детей.

В лабораториях области на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 1 718 членистоногих (41 - за минувшую неделю), в 273 случаях (15,9%) результат проб был положительным.

«Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - отметили в ведомстве.