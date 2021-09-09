Общество

В Пензенской области пока не снизилась активность клещей

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В Пензенской области сезон активности клещей пока не закончен. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю членистоногие атаковали 101 человека, в их числе - 22 ребенка младше 14 лет.

На предыдущей неделе с укусами опасных кровососов к специалистам обратились 75 жителей области, из них 32 - несовершеннолетние.

Всего с начала сезона активности (5 апреля) клещи атаковали 2 471 жителя региона, в том числе 637 детей.

В лабораториях области на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 1 718 членистоногих (41 - за минувшую неделю), в 273 случаях (15,9%) результат проб был положительным.

«Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - отметили в ведомстве.

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Гость||

Мне вот интересно,клещи специально выбирают,или люди на которых они нападают пахнут по особому,т.к.сам всю жизнь хожу в лес,за грибами ,за ягодами и за 40 лет,не поймал ни одного

Гость||

я мирный клещ

Гость||

Почему прокуратура, как по собакам, не возбуждается! Раньше про клещей и не слышали!

Гость||

Я люблю клещ

Гость||

Гость писал(a):

Раньше про клещей и не слышали!
Глобальное потепление климата.

Гость||

Гость писал(a):

за 40 лет,не поймал ни одного
Ловят вензаболевания.

Гость||

главный клещ области - журналист ПензаИнформ

Имя: Гость
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