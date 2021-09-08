В Пензе у должника по кредиту арестовали Kia Ceed

В Пензенской области наложен арест на иномарку, владелец которой скрывался от выплаты кредита.
В региональном управлении ФССП рассказали, что должник - житель Железнодорожного района Пензы. Сумму в 80 тыс. руб. он не перечислял банку демонстративно, хотя имел возможность содержать автомобиль Kia Ceed. Мужчина регулярно получал повестки, но на контакт с приставами не шел.
В итоге сотрудник УФССП вынес постановление о запрете совершать с машиной регистрационные действия и отправился на поиски транспортного средства.
Иномарка обнаружилась во дворе дома недалеко от места прописки владельца. Ее арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку.
«Теперь должнику предстоит не только погасить задолженность по кредиту, но и оплатить расходы, связанные с эвакуацией и временным хранением автотранспортного средства», - уточнили в УФССП.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Хорошая машина была