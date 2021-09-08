Состоялось награждение финалистов конкурса «А мы из Пензы»

08.09.2021 | 19:14

Состоялась торжественная церемония награждения финалистов конкурса «А мы из Пензы» - редкий случай, когда журналисты могут спокойно пообщаться друг с другом и быть участниками события, а не только его очевидцами.

«Я честно признаюсь, что сам просил коллег принять участие - личное, не заочное - в подведении итогов, сам рассматривал ваши заявки, задавал неудобные вопросы. Спорил я, спорили со мной, но, поверьте, мы старались быть объективными, быть экспертами, которые реально и объективно оценивают ваши работы», - сообщил врио 1-го зампреда правительства Пензенской области Олег Ягов.

Журналисты затрагивали самые важные темы. Главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова стала призером в номинации «СМИ против терроризма». Читателей взволновала серия ее статей «Дети, опаленные войной».

«Которые сейчас возвращаются в Россию из Ирака и Сирии, которые в свое время вместе с родителями выбрали неверный путь, оказались на чужбине нелегально. Родители отбывают наказание в тюрьмах Сирии и Ирака. Дети - здесь, с родственниками», - отметила главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Журналист «Молодого ленинца» Динара Ефимова была отмечена в номинации «Пенза - регион дружбы». Корреспонденты информационной службы 11 канала Павел Лютов и Екатерина Воробьева удостоены премии за репортажи, посвященные профилактике и борьбе с COVID-19.

«Самое главное в такой ситуации, когда в 2020-м на нас свалился COVID, - не терять силы духа, чувствовать поддержку своих близких. Будьте здоровы!» - пожелала журналист информационной службы ТРК «Наш дом» Екатерина Воробьева.

Ее коллега Марина Стульникова стала призером в номинации по популяризации комплекса ГТО. Она является послом этого движения в Пензенской области, что, как оказалось, повлияло и на ее физическую активность.

«Пришлось начать заниматься спортом, ставить перед собой планы. До этого думала, что каждый понедельник, первое число месяца - и я наконец займусь спортом. Но все это откладывала. А когда стала лицом ГТО, волей-неволей пришлось делать отжимания, приседания, много ходить. В общем, титул обязывает», - пояснила журналист информационной службы ТРК «Наш дом» Марина Стульникова.

В числе призеров конкурса журналистских работ «А мы из Пензы» - главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.