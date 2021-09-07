В Зареченский суд поданы четыре иска на водителей-наркоманов

07.09.2021 | 11:16

В Заречном выявили четыре факта выдачи водительских удостоверений гражданам, стоящим на медицинском учете с наркотической зависимостью.

Так, 19-летнему жителю Заречного 24 декабря прошлого года было выдано водительское удостоверение категории В. А в феврале 2021-го его поставили на диспансерный учет с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннобиоидов. Синдром зависимости».

Врачебная комиссия приняла решение о наличии у зареченца медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Его диагноз свидетельствует об угрозе для безопасности дорожного движения.

Прокуратура потребовала в суде прекратить действие водительского удостоверения молодого наркомана и обязать его вернуть этот документ в выдавший его орган.

Такие же иски предъявлены еще к трем зареченцам в возрасте от 30 до 40 лет. Все они состоят с 2021 года на учете у врача-нарколога с аналогичным диагнозом.

«Иски находятся на рассмотрении суда. В случае их удовлетворения зареченцы будут обязаны возвратить выданные им водительские удостоверения в МРЭО ГИБДД по Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.