Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты за родственников

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о праве российских пенсионеров на дополнительные выплаты за родственников.
По словам эксперта НПФ «Будущее» Евгения Биезбардиса, дополнительные денежные средства предусмотрены рядом государственных программ. Для их оформления следует обратиться в отделение ПФР или в МФЦ.
«В зависимости от обстоятельств, пенсионер вправе получать доплату по одному или нескольким программам. Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника», — рассказал он агентству «Прайм».
Например, те пенсионеры, кто имеет на иждивении нетрудоспособных родственников (детей, родителей, супругов, братьев, сестер, внуков, дедушек и бабушек) могут рассчитывать на повышенную фиксированную выплату. Она составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100 процентов, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля).
Прибавку в размере 500 рублей могут получить супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией.
Эксперт добавил, что на дополнительные деньги могут рассчитывать пенсионеры при наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера, а кроме того те, кто достиг возраста в 80 лет.
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Пиар чиновника-олигарха перед выборами. Пускай они себе зарплаты прибавляют на пятьсот рублей. Они себе сразу по сотни тысяч добовляют. И рассказывают какие они молодцы и как хорошо живут у нас люди. Президент вообще насмешил, когда ляпнул, что 17 тыс. деревянных это доморощенный средний класс. Один вопрос, кем тогда являются чиновники с зарплатами в сотни тысяч, а порой и миллионами? На сколько я помню Путин шел в президенты с лозунгом что олигархи не должны влиять на политику и присутствовать во власти. И что мы все видим спустя два десятилетия? Балтун он хороший, а как управлениц ноль на палочке.