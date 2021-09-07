Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты за родственников

07.09.2021 | 08:12

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о праве российских пенсионеров на дополнительные выплаты за родственников.

По словам эксперта НПФ «Будущее» Евгения Биезбардиса, дополнительные денежные средства предусмотрены рядом государственных программ. Для их оформления следует обратиться в отделение ПФР или в МФЦ.

«В зависимости от обстоятельств, пенсионер вправе получать доплату по одному или нескольким программам. Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника», — рассказал он агентству «Прайм».

Например, те пенсионеры, кто имеет на иждивении нетрудоспособных родственников (детей, родителей, супругов, братьев, сестер, внуков, дедушек и бабушек) могут рассчитывать на повышенную фиксированную выплату. Она составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100 процентов, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля).

Прибавку в размере 500 рублей могут получить супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией.

Эксперт добавил, что на дополнительные деньги могут рассчитывать пенсионеры при наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера, а кроме того те, кто достиг возраста в 80 лет.