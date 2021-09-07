Коммунальная авария заставила пензенцев копать русло для ручья

07.09.2021 | 18:32

Спасти дом и двор от затопления - основная задача жильцов дома на Лобачевского, 8. Целую систему пришлось придумать людям, когда поняли, что ресурсоснабжающая организация устранит утечку нескоро, а от управляющей компании помощи не дождаться. Главное, что сделали активисты, - выкопали русло для ручья и направили его в ближайшую коммунальную камеру.

«Расширяем, чтобы в колодец уходила. Если мы так оставим, все будет заливать. И провал идет, дети бегают, провалиться любой может», - пояснил житель дома Юрий Мазепцев.

Перед коммунальной аварией во двор привезли машину песка для детей. Из него пришлось выстроить бруствер, чтобы ручьи не потекли в подъезды. Укрепление уже размылось, но все же послужило несколько дней.

«Мы занимаемся такой вот ерундой. Мне надо там прочистить дырочку, чтобы вода уходила. XXI век! Приходится листики убирать, чтобы они не забивали отверстие в канализацию. Хорошо, что оно у нас нашлось, если бы его не было, мы бы уже 20 дней тонули в воде», - отметила председатель совета дома Людмила Райфельд.

Все это время люди живут в напряжении, спасает юмор.

«Вы хотите отдохнуть? Приезжайте! Загорайте! И песок есть, и водичка, и грязи есть очень много! Пожалуйста, мы вас приглашаем всех», - сыронизировала жительница дома Клавдия Мазепцева.

В Горводоканале сообщили: утечку устранят до конца недели.