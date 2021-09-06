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Общество

В регионе удалось снизить показатель больничной смертности от инфарктов

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В Пензенской области удалось сократить больничную смертность от инфаркта миокарда. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, за истекший период текущего года этот показатель уменьшился на 14,3%.

В регионе наблюдается напряженная ситуация с ростом сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с пандемией, поскольку коронавирус часто приводит к осложнениям и возникновению тромбозов.

«Благодаря открытому на базе клинической больницы № 6 второму региональному сосудистому центру, значительно увеличились объемы эндоваскулярных методов лечения сердечных патологий», - отметили в пресс-службе министерства.

За 8 месяцев текущего года число эндоваскулярных вмешательств увеличилось в 1,5 раза: с 1 861 (в 2020-м) до 2 838 (в 2021-м). Своевременное проведение стентирования помогло многим тяжелым пациентам и снизило летальность.

Ранее в Пензастате озвучили данные по смертности населения в 2020 году. Причиной половины смертей (всего их зарегистрировано 22 706) стали болезни сердечно-сосудистой системы. От них погибло 11 719 жителей области, что на 1 893 больше, чем в 2019-м (9 826).

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Гость||

у меня инфаркт полового члена что делать?

Гость||

Гость писал(a):

что делать?
Ампутировать,вместе с мозгом...

Гость||

В Пензенской области удалось сократить больничную смертность от инфаркта

А что,инфаркт только в больницах схватывает?

Гость||

Главное,ПОКАЗАТЕЛЬ снизили,а смертность, да пусть мрут.

Гость||

Выписывать просто стали раньше времени и иди дома получай инфаркт.

Гость||

В 6-ой больнице стентированием студенты практиканты занимаются как на кроликах.

Гость||

Гость писал(a):

как на кроликах.
на кроликах это почет, как на крысах может

Гость||

Все мрут вне больниц.

Гость||

Выпирают из больниц домой помирать, умники, вот и снизилось кол-во.

Имя: Гость
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