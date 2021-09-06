В регионе удалось снизить показатель больничной смертности от инфарктов

06.09.2021 | 14:20

В Пензенской области удалось сократить больничную смертность от инфаркта миокарда. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, за истекший период текущего года этот показатель уменьшился на 14,3%.

В регионе наблюдается напряженная ситуация с ростом сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с пандемией, поскольку коронавирус часто приводит к осложнениям и возникновению тромбозов.

«Благодаря открытому на базе клинической больницы № 6 второму региональному сосудистому центру, значительно увеличились объемы эндоваскулярных методов лечения сердечных патологий», - отметили в пресс-службе министерства.

За 8 месяцев текущего года число эндоваскулярных вмешательств увеличилось в 1,5 раза: с 1 861 (в 2020-м) до 2 838 (в 2021-м). Своевременное проведение стентирования помогло многим тяжелым пациентам и снизило летальность.

Ранее в Пензастате озвучили данные по смертности населения в 2020 году. Причиной половины смертей (всего их зарегистрировано 22 706) стали болезни сердечно-сосудистой системы. От них погибло 11 719 жителей области, что на 1 893 больше, чем в 2019-м (9 826).