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Общество

На улице Чаадаева жители остались без крыши из-за дома-двойника

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Дом из белого кирпича стоит на улице Чаадаева, его номер 2. А рядом - персиковая двухэтажка с тем же адресом. Никакие дополнительные литеры (а, Б, в) цифры не сопровождают. Из-за существования двойника жильцы одного из зданий остались без новой крыши.

«Даже МУП раньше, как ремонт в подъездах делают, в том доме сделают, а у нас как призрак, нет нас. Здесь крышу перекрыли, а нам опять ничего», - сообщила жительница дома № 2 на ул. Чаадаева Тамара Занина.

Люди рассказывают, что оба дома были построены в 60-е годы прошлого века для одного из крупных предприятий. Было еще и третье здание - и тоже с адресом Чаадаева, 2. В первом находились квартиры № 1, 2 и далее, во втором - начиная с № 5, в третьем - с № 9. Одну двухэтажку впоследствии снесли. Люди в двух оставшихся от путаницы с номерами особых сложностей никогда не испытывали. Пока в 2019-м не пришло время капитального ремонта.

«Приехали перекрывать крышу, разгружают материал и переходят на этот дом. Мы говорим: «А будете наш дом делать?» - «Да, конечно». И все. Перекрыли этот дом, забрали материала остатки и уехали. Тут началась пандемия», - отметила жительница дома № 2 на ул. Чаадаева Светлана Пасагина.

В итоге персиковая двухэтажка до сих пор со старой кровлей. Жильцы страдают.

«У меня течет крыша», - пояснила женщина.

В региональном фонде капитального ремонта ситуацию объясняют так. О наличии двух домов с одинаковыми номерами на одной улице они действительно не знали, после обращения жителей стали разрабатывать отдельную проектную документацию для второй двухэтажки. Непосредственно приведение в порядок кровли планируют начать уже в этом году. Кстати, жильцы против присвоения их домам разных номеров - боятся волокиты со сменой бумаг.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

платите дальше за воровской кап ремонт)))))

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