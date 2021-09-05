К работе в красной зоне пензенского КИМа приступили 16 молодых врачей

05.09.2021 | 20:25

«Жизнь разделилась на два периода: до пандемии и после. Раньше мы только читали об этом, а сейчас в реальной жизни оказались в этой ситуации. Работаем и живем в этих условиях», - поделилась врач-инфекционист областного центра спецвидов медпомощи Мария Архипова.

Впервые со смертельным коронавирусом Мария и другие молодые врачи столкнулись еще будучи студентами-ординаторами. Тогда они проходили практику в пензенском КИМе. Сейчас же спасение пациентов от инфекции стало их повседневной работой.

«Мы занимаемся тем, чем и должны заниматься. Я лично веду тяжелых больных. Это требует большой самоотдачи и ресурсов. Но это оправданно, ведь что может быть лучше спасенной жизни», - рассказал анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Вишняков.

Альберт Гусев - врач-рентгенолог. В его обязанности входит работа с компьютерным томографом, который сейчас функционирует в красной зоне в режиме нон-стоп.

«Большой поток пациентов. Все они в разной степени тяжести: тяжелые, крайне тяжелые. Чисто морально это тяжело», - отметил медик.

Полку сотрудников пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи прибыло. В больницу приняты на работу 16 молодых врачей.

«Они два года обучались на кафедрах в институте, проходили практику на нашей базе, в других учреждениях. Теперь они пришли к вам. Мы очень рады этому, уже произошло распределение. Работают, помогают. Это дорогого стоит», - добавил главный врач центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.