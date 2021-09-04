Общество

Во время рейда судебные приставы выявили 8 автовладельцев-должников

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Во время специализированного рейда, который провели судебные приставы и госавтоинспекторы в Нижнеломовском районе, с должников было взыскано более 122 тыс. рублей.

При помощи камер с установленной базой «Мобильный розыск» в общем потоке выявили восемь автовладельцев, имеющих долги по налогам и оплате ЖКХ на общую сумму 68 тыс. рублей, а также двух неплательщиков штрафов ГИБДД, оштрафованных суммарно на 54 тыс. рублей.

Один из них, 27-летний житель села Норовка Нижнеломовского района, имел 29 штрафов за превышение скорости на 14 тыс. рублей и 31 тыс. рублей задолженности по налогам.

Другой молодой человек задолжал 16 тыс. рублей за нарушения правил дорожного движения, доказательством чего стали 18 неоплаченных постановлений Госавтоинспекции.

«Понимание того, что транспортные средства могут быть подвергнуты аресту за долги, привело к правильному выводу: оба мужчины погасили свои задолженности», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

С начала года благодаря мерам, принятым судебными приставами к взысканию задолженностей, региональный бюджет пополнился более чем на 191 млн руб.

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Источник — фото r58.fssp.gov.ru
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