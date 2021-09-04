После ремонта кровли дом в Каменке промок сверху донизу

04.09.2021 | 17:00

На дом № 32 на улице Рокоссовского в Каменке во время капитального ремонта обрушилось стихийное бедствие. От дождя пострадали почти все квартиры, даже первый этаж ощутил на себе мощь природы. Ни кровля, ни система водостоков не защитили жильцов.

«Еще двух часов не было. У нас двое маленьких детей, мы их подняли, вывели. Потоп был грандиозный - аквапарк, в общем», - рассказала жительница промокшей квартиры.

Трехэтажка обесточена, у людей нет возможности включить обогреватели и просушить одежду, обувь, мебель. Даже учебники пострадали: стекающая по стене вода нашла собранный на утро школьный рюкзак.

От подтоплений на Рокоссовского, 32, промучились половину лета. Все ждали, когда будет лучше, но стало еще хуже.

«Бардак, беспредел! Везде стоят ведра, шкафы разобраны, паласы мокрые, полы подняты, все сдвинуто! Только ремонт сделали!» - возмущалась горожанка.

Дом возведен в районе, где располагалась воинская часть, относившаяся к ведомству Министерства обороны. Строение требовало ремонта, добиваться которого пришлось через суд. Решение исполнили в 2016 году - и, как выяснилось, некачественно: жильцов так же затапливало.

«Акт о приемке работ подписан в 2017 году. Подрядчик не выполнил работу надлежащим образом. Кровля была в ненадлежащем состоянии. Перекрывать и ремонтировать придется еще раз», - сделал вывод заместитель главы администрации г. Каменки Андрей Киреев.

Также идет речь о возмещении ущерба пострадавшим. Старожилы после предыдущего капремонта на радостях сменили обои, натянули потолки. Новоселы обустраивали квартиры с нуля.