Общество

Полиция и Росгвардия проверили иностранцев, живущих в Пензе

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Более 700 питейных заведений Пензы за полмесяца посетили сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии. Это были ежедневные выезды по ночам в рамках профилактического мероприятия по охране общественного порядка и безопасности. Операция направлена на улучшение криминогенной обстановки.

Также люди в форме заглядывали в общежития и места компактного проживания мигрантов, на рынки, проверяли территории привокзальных площадей, парков, торговых центров, гаражно-строительных кооперативов.

«В ходе проведения мероприятий была осуществлена проверка законности нахождения 180 иностранных граждан на территории РФ. По итогам профилактических мероприятий задокументировано 78 административных правонарушений, из них по статье 20.21 КоАП РФ - 51, по статье 20.1 - 27», - сообщил заместитель начальника отдела УМВД России по г. Пензе Илья Гутторов.

Всего в рейдах задействовали 120 полицейских из числа личного состава УМВД России по г. Пензе и 80 сотрудников Росгвардии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Ха-ха-ха.Как долбили они местных на центраке так и будут долбить.Центр давно по мигрантами.

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