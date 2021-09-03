Житель Зари попросил вернуть автобусы на маршрут № 25

03.09.2021 | 11:49

Жители микрорайона Заря в Пензе попросили вернуть на маршрут № 25, связывающий его с городом, автобусы ПАЗ. Проблему озвучили в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Один из подписчиков напомнил, что в 2016 году на приобретение четырех автобусов было выделено 16 млн руб. Позднее их заменили на автобусы малой вместимости.

«Распорядитесь вернуть четыре автобуса ПАЗ, купленные в 2016 году, на 25-й маршрут, для которого они и предназначались, хватит издеваться над народом, ездим в Зарю как селедки в бочке, как скот», - пожаловался пензенец.

Оказалось, ПАЗы убрали с маршрута, поскольку их работа была невыгодна для перевозчика. Их заменили на восемь автобусов малого класса.

«Причиной изменения класса транспортных средств является нерентабельность работы данного класса транспорта на маршруте. Компенсация перевозчику из бюджета города Пензы не перечисляется, так как перевозчик работает по нерегулируемому тарифу», - уточнили в управлении транспорта и связи.

Автора обращения такая мотивация не убедила.

«Непонятно, зачем тогда покупали эти автобусы, потратили на них 16 миллионов из бюджета, чтобы автобусы через год поставить «к забору» и не эксплуатировать. Какая нам, пассажирам, разница, тариф регулируемый или нерегулируемый? Данные автобусы должны работать на 25-м маршруте», - уверен мужчина.

Он отметил, что в автобусах малой вместимости нет приспособлений для поднятия в салон инвалидных колясок. Не могут в них ездить и родители маленьких детей с колясками.

«Жители Зари не могут выехать в парки, в центр города с детьми, с колясками ведь в маршрутки их не загрузишь, а ПАЗы как раз для этого подходили. Уважаемый представитель УТИС, я не знаю, кто отвечает на вопросы, но поймите, что это неправильно - при наличии хотя бы четырех единиц автобусов не использовать их на маршруте. Не торопитесь с ответом, что эксплуатация автобусов нерентабельна, еще раз подумайте: вы работаете для людей, так и работайте. Верните наши автобусы нам, жителям города Пензы», - потребовал мужчина.