Общество

Житель Зари попросил вернуть автобусы на маршрут № 25

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Жители микрорайона Заря в Пензе попросили вернуть на маршрут № 25, связывающий его с городом, автобусы ПАЗ. Проблему озвучили в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Один из подписчиков напомнил, что в 2016 году на приобретение четырех автобусов было выделено 16 млн руб. Позднее их заменили на автобусы малой вместимости.

«Распорядитесь вернуть четыре автобуса ПАЗ, купленные в 2016 году, на 25-й маршрут, для которого они и предназначались, хватит издеваться над народом, ездим в Зарю как селедки в бочке, как скот», - пожаловался пензенец.

Оказалось, ПАЗы убрали с маршрута, поскольку их работа была невыгодна для перевозчика. Их заменили на восемь автобусов малого класса.

«Причиной изменения класса транспортных средств является нерентабельность работы данного класса транспорта на маршруте. Компенсация перевозчику из бюджета города Пензы не перечисляется, так как перевозчик работает по нерегулируемому тарифу», - уточнили в управлении транспорта и связи.

Автора обращения такая мотивация не убедила.

«Непонятно, зачем тогда покупали эти автобусы, потратили на них 16 миллионов из бюджета, чтобы автобусы через год поставить «к забору» и не эксплуатировать. Какая нам, пассажирам, разница, тариф регулируемый или нерегулируемый? Данные автобусы должны работать на 25-м маршруте», - уверен мужчина.

Он отметил, что в автобусах малой вместимости нет приспособлений для поднятия в салон инвалидных колясок. Не могут в них ездить и родители маленьких детей с колясками.

«Жители Зари не могут выехать в парки, в центр города с детьми, с колясками ведь в маршрутки их не загрузишь, а ПАЗы как раз для этого подходили. Уважаемый представитель УТИС, я не знаю, кто отвечает на вопросы, но поймите, что это неправильно - при наличии хотя бы четырех единиц автобусов не использовать их на маршруте. Не торопитесь с ответом, что эксплуатация автобусов нерентабельна, еще раз подумайте: вы работаете для людей, так и работайте. Верните наши автобусы нам, жителям города Пензы», - потребовал мужчина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Зари не могут выехать в парки,
Нахрена вам в парки? У вас там и так природа вокруг.

Гость||

Бизнес, ничего личного

Гость||

сейчас не Библейские времена и просящему обычно не дают

Гость||

Полнейшее безобразие .стоишь и ждешь когда остановиться маршрутка №25 утром . с 7.10 до 7.40 идут мимо не останавливаясь ,остановка магазин заря . что зимой будет .

Гость||

В Ахунах такая же фигня! Городской транспорт, если он нормально работает, не может быть рентабельным. Где власть заботится о население, она датирует перевозки, а не сваливает свои проблемы на хапуг

Гость||

Да,перевезли людей в Зарю и бросили. Если бы чиновников переселить туда и отнять дорогие машины, все бы давно решилось. Появились бы вертолёты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оказалось, ПАЗы убрали с маршрута, поскольку их работа была невыгодна для перевозчика. Их заменили на восемь автобусов малого класса.
Эти 4 больших ПАЗа были куплены за бюджет города МБУ АТХ , а теперь вопрос куда делись эти автобусы? Один из них попадался в Зеленом хозяйстве , а куда пристроили остальные, перевозчик то муниципальный.

Гость||

В заре собак много,пусть на собаках ездиют.

Гость||

Гость писал(a):

В заре собак много,пусть на собаках ездиют.
Верхом или в упряжке?

Гость||

автобусы необходимы на 25 маршрут. Я живу в Заре-2 в коттеджном поселке и когда стою на остановке "Озеро" в гордом одиночестве,маршрутчики разогнавшись с горы не хотят останавливаться из за меня одной, автобусы обязаны остановиться. это первая причина, а вторая утром и вечером, когда просто не уедешь на работу и опоздаешь, альтернативного транспорта нет. Это не правильно не остановиться на остановке, зная что человек не сможет сесть на другой транспорт, потому что его просто не существует

Имя: Гость
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