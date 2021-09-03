Сотрудники Госавтоинспекции обследовали дороги в Заре

03.09.2021 | 18:08

Дорожная ситуация в Заре - под контролем госавтоинспекции. Сотрудники управления ГИБДД обследовали пути, которые ведут в школу, в том числе на улице Новоселов.

«На предмет соответствия требованиям действующих норм и стандартов содержания и обустройства дорог. На участке дороги, расположенном в поселке Заря, на протяжении нескольких лет выявляются одни и те же недостатки. В частности, это отсутствие тротуара и освещения», - сообщил начальник отделения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Матюкин.

Народ многократно жаловался на проблемы. Они усугубляются осенью, когда темнеет рано, и зимой, когда снег не убирают. Обочины, заменяющие тротуары, в сугробах, проезжая часть - одна на всех. Жители в суждениях категоричны.

«Тут нет ни одной дороги, только числится. Ее и зимой не чистили, и летом не латают. Вообще невозможно ездить», - пояснил мужчина.

В сентябре автоинспекторы прибыли проверить качество проезжих частей.

«При очередном обследовании были выявлены следующие недостатки в содержании дороги: отсутствие тротуаров, занижение обочины, отсутствие освещения, что создает угрозу безопасности участников движения», - отметил Алексей Матюкин.

Специалисты подвели итоги рейда и выдали предписание организации «Пензадормост» устранить недостатки. Бумаги также направлены в администрацию областного центра.