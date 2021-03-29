Из жизни

Жители Зари пожаловались на дорогу, по которой трудно ездить и ходить

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Суровые мамочки обитают в Заре. Иначе там нельзя - до дома просто не доберешься. Дорога на улице Турищева остается непокоренной даже для некоторых машин, с низкой посадкой лучше не лезть. Глубокие колеи, вода в них, скользкие склоны.

«Да тут и нет ни одной дороги. Это только числится дорогой, а ее ни зимой не чистили, ни летом не латают. По ней вообще невозможно ездить», - отметил местный житель Андрей.

Автомобилист показал это на примере своего двора.

«Здесь все проваливается. Ливневка - это смех. Как туда попасть воде?» - пожаловался мужчина.

По словам Андрея, проблемы с дорогой на Турищева возникли не в этом году, а гораздо раньше.

«С основания. Мы живем здесь четвертый год. Четыре года так и происходит: зимой невозможно проехать», - сообщил он.

Местная жительница Галина Васильевна поделилась своими впечатлениями, она пешеход, но тоже изредка использует дорогу.

«Не могу дойти. Я сколько раз звонила, просила сделать дорогу. Здесь всего 100 метров, а там остановка. Но это никому не надо», - отметила женщина.

Есть короткий путь, только он стихийный: народ протоптал тропинку. Правда, зимой энергетики вели кабель и все перекопали. Весной ходить стало почти невозможно. Рискуют лишь те, кто не боится поскользнуться и упасть в грязь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Пригласите Мельниченко, поговорите с ним и пусть полюбуется на "работу" Кувайцева , Лузгина и Агамагомедова. Пора там и нормальную дорогу сделать от М-5 - Заря -Нефтянник-ул.Аустрина ,а то она вся разбита.

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