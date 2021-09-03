Кузнечане могут получить гранты на детские и спортивные площадки

03.09.2021 | 12:20

В Кузнецке продолжается прием заявок на получение муниципальных грантов на приобретение малых архитектурных форм для обустройства детских и спортивных площадок.

По состоянию на четверг, 2 сентября, подано 13 заявок по адресам: Радищева, 23, 30а, 40; Белинского, 14 и 33; Маяковского, 1 и 47; Стекловская, 52 и 100; Тухачевского, 4а; Откормсовхоз, 51; Плеханова, 1а; Минская, 6.

Разъяснения по участию в конкурсе и по подготовке документов можно получить по телефону 8(84157) 3-27-94 или послав письмо на электронный адрес: kuz-gkh@mail.ru. Прием заявок закончится 14 сентября в 18:00.

Муниципальный грант предоставляется на условиях долевого финансирования проекта и составляет не более 95% общей стоимости проекта. Соответственно, собственные средства участника конкурсного отбора составляют не менее 5%.

Обязательным условием является договор на выполнение работ по благоустройству и документы, подтверждающие соответствие малых архитектурных форм ГОСТам и установленным требованиям.

«Победителем конкурса считается лицо, набравшее максимальное количество баллов. В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила ранее других», - разъяснили в пресс-службе администрации Кузнецка.