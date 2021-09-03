Деньги от благотворительной ярмарки в Заречном пойдут больным детям

03.09.2021 | 17:12

В субботу, 4 сентября, в зареченском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» пройдет благотворительная ярмарка. Все собранные средства пойдут на лечение и реабилитацию больных юных горожан.

На ярмарке будут представлены поделки, изготовленные руками детей с особенностями здоровья и молодыми инвалидами.

«Желающие смогут принять участие и в благотворительном мастер-классе по лепке из глины, а также подобрать себе или детям нужную одежду или обувь. В «Доброй комнате» ФОКа есть вещи на любой сезон», - сообщает портал «Город Z».

Благотворительный марафон начнется в 10:00 и продлится весь день. Гостей ярмарки просят не забывать о том, что защитную маску носить обязательно.