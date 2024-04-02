Фактами избиений в клубе в Заречном заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Заречного организовала проверку после распространения в Сети информации об избиениях молодежи в компьютерном клубе «Гуд гейм» на территории закрытого города.
Заведение размещается в здании бывшего загса и является точкой притяжения юных горожан. Установленные в клубе камеры запечатлели расправы с посетителями. Кадры опубликовали в чатах.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства органами и учреждениями системы профилактики. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки по фактам избиений.
Ранее в пресс-службе УМВД России по области рассказали, что установили личности участников конфликтов, которые попали на камеры.
Полиция выяснила, что 22-летний мужчина избил в клубе 19-летнюю зареченку. Девушка написала заявление, агрессора привлекли к административной ответственности.
«Вместе с тем 31 марта 2024 года в Сети был распространен еще один видеоматериал, на котором запечатлен конфликт двух молодых людей в компьютерном клубе. Инцидент произошел в марте 2023 года. Сотрудниками полиции участники конфликта были установлены. Ими оказались граждане 2004 и 2001 годов рождения», - пояснили в пресс-службе.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀