Фактами избиений в клубе в Заречном заинтересовалась прокуратура

02.04.2024 | 11:37

Прокуратура Заречного организовала проверку после распространения в Сети информации об избиениях молодежи в компьютерном клубе «Гуд гейм» на территории закрытого города.

Заведение размещается в здании бывшего загса и является точкой притяжения юных горожан. Установленные в клубе камеры запечатлели расправы с посетителями. Кадры опубликовали в чатах.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства органами и учреждениями системы профилактики. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки по фактам избиений.

Ранее в пресс-службе УМВД России по области рассказали, что установили личности участников конфликтов, которые попали на камеры.

Полиция выяснила, что 22-летний мужчина избил в клубе 19-летнюю зареченку. Девушка написала заявление, агрессора привлекли к административной ответственности.

«Вместе с тем 31 марта 2024 года в Сети был распространен еще один видеоматериал, на котором запечатлен конфликт двух молодых людей в компьютерном клубе. Инцидент произошел в марте 2023 года. Сотрудниками полиции участники конфликта были установлены. Ими оказались граждане 2004 и 2001 годов рождения», - пояснили в пресс-службе.