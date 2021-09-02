Общество

В регионе около 65% пенсионеров получили по 10 000 рублей

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У кого есть банковские карточки, тому 10 000 рублей уже пришли. Тем пенсионерам, которые получают деньги через кредитные учреждения, единовременную выплату, обещанную главой государства, начислили в течение одного дня. Сумма переведена на их счета. Речь идет о более чем 278 000 человек, или о почти 65% всех пенсионеров Сурского края.

Для остальных предусмотрена другая процедура.

«Клиенты Пенсионного фонда Российской Федерации, которым пенсию доставляет «Почта России», получат единовременную выплату вместе с сентябрьской пенсией. Всего в регионе единовременную выплату получат почти 430 000 человек», - отметил заместитель управляющего ОПФР по Пензенской области Денис Козлов.

Указ о начислении всем пенсионерам - работающим гражданам, так и тем, кто прекратил свою трудовую деятельность, - был подписан президентом 24 августа.

«Дополнительно осуществить пенсионерам разовую выплату в размере 10 000 рублей», - уточнил Президент РФ Владимир Путин.

Таким образом глава государства продемонстрировал реальную материальную поддержку одной из самой незащищенных категорий граждан - пенсионеров.

«Структура потребления у них другая, они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин, не приобретают вещей премиум-класса и так далее. По тому набору продуктов и предметов, который они приобретают, их инфляция побольше, чем 6,5%», - пояснил Владимир Путин.

Пенсионерам для получения в сентябре 10 000 рублей никакие заявления писать не нужно. Деньги начисляются автоматически.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В регионе около 65% пенсионеров получили по 10 000 рублей
Таким образом мы выяснили что 65% пенсионеров получают пенсию через банк и 35% получают пенсию наличными на почте или от почтальона дома.

Гость||

Выдадут раньше и дома, почтальон бегом бегает, носит за два сразу, надо успеть до 19 сентября.

Гость||

Быстрее получат, быстрее истратят. Тут надо тянуть до весны эти копейки, там не знамо что будет дальше.

Гость||

Гость писал(a):

В регионе около 65% пенсионеров получили по 10 000 рублей

Таким образом мы выяснили что 65% пенсионеров получают пенсию через банк и 35% получают пенсию наличными на почте или от почтальона дома.

да,это очень важная информация

Гость||

Гость писал(a):

да,это очень важная информация
Таким образом мы выяснили что 278 000 пенсионеров получают пенсию через банк и 152 000 пенсионеров получают пенсию наличными на почте или им почтальон приносит домой. Смекаешь?

Гость||

Мы получаем на карту пенсию. Нам деньги не пришли.

Гость||

Троллите, как вам не стыдно, все получили, одни вы без копейки ....

Гость||

Гость писал(a):

Мы получаем на карту пенсию. Нам деньги не пришли.
Получаете по линии ПФР?

Гость||

Гость писал(a):

Троллите, как вам не стыдно, все получили, одни вы без копейки ....
Ты 278 000 пенсионеров лично проверил?

Имя: Гость
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