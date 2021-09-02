В регионе около 65% пенсионеров получили по 10 000 рублей

02.09.2021 | 18:09

У кого есть банковские карточки, тому 10 000 рублей уже пришли. Тем пенсионерам, которые получают деньги через кредитные учреждения, единовременную выплату, обещанную главой государства, начислили в течение одного дня. Сумма переведена на их счета. Речь идет о более чем 278 000 человек, или о почти 65% всех пенсионеров Сурского края.

Для остальных предусмотрена другая процедура.

«Клиенты Пенсионного фонда Российской Федерации, которым пенсию доставляет «Почта России», получат единовременную выплату вместе с сентябрьской пенсией. Всего в регионе единовременную выплату получат почти 430 000 человек», - отметил заместитель управляющего ОПФР по Пензенской области Денис Козлов.

Указ о начислении всем пенсионерам - работающим гражданам, так и тем, кто прекратил свою трудовую деятельность, - был подписан президентом 24 августа.

«Дополнительно осуществить пенсионерам разовую выплату в размере 10 000 рублей», - уточнил Президент РФ Владимир Путин.

Таким образом глава государства продемонстрировал реальную материальную поддержку одной из самой незащищенных категорий граждан - пенсионеров.

«Структура потребления у них другая, они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин, не приобретают вещей премиум-класса и так далее. По тому набору продуктов и предметов, который они приобретают, их инфляция побольше, чем 6,5%», - пояснил Владимир Путин.

Пенсионерам для получения в сентябре 10 000 рублей никакие заявления писать не нужно. Деньги начисляются автоматически.