«ТНС энерго» готово покупать ресурс у владельцев объектов микрогенерации

02.09.2021 | 13:56

В Пензенской области начал действовать первый договор купли-продажи электроэнергии с объектом микрогенерации.

В марте текущего года вступили в силу изменения законодательства, которые позволили физическим и юридическим лицам, владеющим объектами микрогенерации, присоединяться к общей сети и продавать излишки произведенной энергии.

Первым владельцем объекта микрогенерации, заключившим договор с «ТНС энерго Пенза», стал житель региона, оборудовавший свой частный дом установкой с использованием солнечных панелей. Благодаря этому у него появилась возможность не только сократить расходы за счет выработки электроэнергии для собственных нужд, но и получать доход от продажи неизрасходованного ресурса.

Условия договора предусматривают проведение взаимозачета с гарантирующим поставщиком. По итогам месяца берутся объем выработки электроэнергии объектом микрогенерации и объем потребления энергопринимающими устройствами потребителя, определяется разность этих величин.

В случае когда объем выработки превышает объем потребления, гражданин не несет никаких расходов, а энергосбытовая компания оплачивает ему полученную разницу.

Если же объем выработки энергии меньше потребленного, то клиент лишь доплачивает разницу по действующему тарифу.

Помимо экономического эффекта важным фактором использования микрогенерации является ее экологичность, поскольку производство электроэнергии при помощи солнечных панелей, ветрогенераторов не требует затрат ископаемых природных ресурсов и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду.