Общество

Пензенцам посоветовали проверить готовность УК к подаче тепла

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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим компаниям и жителям областного центра о важности подготовки внутридомовых систем к предстоящей зиме.

Для обеспечения надежного теплоснабжения домов, а также комфортной температуры в квартирах жителям важно проверить готовность своих УК и ТСЖ к приему тепла.

Акт готовности к отопительному сезону теплоэнергетики выдают только тем организациям, управляющим жилым фондом, которые провели все профилактические мероприятия, установили расчетные сужающие устройства, проверили исправность запорной арматуры внутридомовых коммуникаций.

Каждый собственник жилого помещения вправе обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием провести все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, организовать переход дома на оплату за теплоресурсы по факту потребления.

«От выполнения всех технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов зимой. Важным условием получения паспорта готовности к зиме является отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию», - отметили в «ЭнергосбыТ Плюс».

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