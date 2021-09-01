Будущие новоселы о ЖК «8 Марта»: Мечта сбылась

01.09.2021 | 15:46

Строительный холдинг «Термодом» продолжает реализовывать интересные проекты в Пензе. В скором времени будет сдан новый корпус жилого комплекса «8 Марта». Будущие новоселы поделились мнениями о качестве квартир.

Например, Татьяна Матасова считает, что ее семье очень повезло - ведь квартира с планировкой, о которой всегда мечтали, еще и расположена в микрорайоне Пензы с развитой инфраструктурой, где все есть для полноценной жизни.

«Многое радует меня здесь! Во-первых, тут очень качественно выполнена вся черновая работа, поэтому при переезде потребуются минимальные вложения. Стены оштукатурены по маякам, то есть никаких лишних зазоров при установке мебели не будет. На полу сделана качественная стяжка, полностью проведено электричество, уже есть розетки и выключатели. Во-вторых, понравилась классическая технология строительства - из кирпича. А это и тепло, и дополнительная шумоизоляция. Тут высокие потолки, дающие ощущение пространства. В санузлах тоже все выполнено для того, чтобы быстрее и проще можно было провести ремонт и начать жить в этом красивом доме», - рассказала Татьяна Матасова.

Узнайте больше о квартирах в жилом комплексе «8 Марта» на termodom-pnz.ru, а также в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на наш.дом.рф.