В Пензе на нескольких улицах приостановят газоснабжение

31.08.2021 | 09:00

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением внеплановых работ АО «Газпром газораспределение Пенза» с 08:00 14 сентября до 20:00 15 сентября будет приостановлено газоснабжение абонентов на нескольких улицах в Пензе.

В перечень входят следующие адреса:

- улица Нагорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

- проезд Нагорный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- проезд Сухумский, 17;

- улица Батумская, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 20а, 20Б, 20в, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 1а, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 51, 63, 65Б, 65а;

- ул. Павлика Морозова, 12, 12Б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 1, 3, 5, 7;

- ул. Николаевская, 26;

- ул. Таганрогская, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10;

- ул. Ташкентская, 1, 3Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

- 1-й Ташкентский проезд, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 10а;

- 2-й Ташкентский проезд, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

- ул. Спортивная, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 51, 51Б, 53;

- ул. Пушанина, 46.