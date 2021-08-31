Общество

Пензенцев приглашают бесплатно обследоваться и поплавать в бассейне

Печать

С четверга, 2 сентября, в Пензе возобновляется работа информационно-оздоровительных площадок, на которых можно получить абонемент на бесплатные сеансы плавания. Они будут проходить каждый четверг с 11:00 до 14:00 в разных бассейнах города.

Первый из них пройдет во дворце спорта «Буртасы» (проспект Строителей, 96).

9 сентября пензенцев приглашает открытый плавательный бассейн (ул. Одоевского, 1).

16-го и 23-го сеансы пройдут в бассейне «Олимпийский» (ул. Антонова, 39а).

В последний день сентября приверженцев здорового образа жизни вновь ждет ДС «Буртасы».

Помимо плавания, посетители бассейнов смогут пройти комплексное медицинское обследование для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и получить консультацию врача.

«Одним из основных факторов риска развития многих заболеваний является малоподвижный образ жизни. Плавание - это эффективный вид спортивных занятий, который позволит быстро избавиться от лишнего веса, сформировать спортивную фигуру и вести борьбу с гиподинамией, такую важную в период пандемии коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А за проезд когда снизят,а? Завтра 1 сентября! А перевозчики ни гу-гу! Сволочи! Когда решение суда выполнять будут???

Гость||

Отметим, что имя Шаронова хорошо известно в Пензенской области. В частности, издание "Улица Московская" сообщает о проведенном в городе Сердобске митинге за отставку Шаронова в 2013 году. Шаронов проработал в качестве главы администрации города всего 8 месяцев. Издание пишет, что за это время "он успел настроить против себя большинство жителей города".

А врио губернатора Олег Мельниченко наградил генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Антона Шаронова почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Мельниченко окружает себя своими дружками, сажает их (и их жён) на должности, награждает их, создает междусобойчики, группировку?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте