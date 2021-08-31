Пензенцев приглашают бесплатно обследоваться и поплавать в бассейне

31.08.2021 | 17:25

С четверга, 2 сентября, в Пензе возобновляется работа информационно-оздоровительных площадок, на которых можно получить абонемент на бесплатные сеансы плавания. Они будут проходить каждый четверг с 11:00 до 14:00 в разных бассейнах города.

Первый из них пройдет во дворце спорта «Буртасы» (проспект Строителей, 96).

9 сентября пензенцев приглашает открытый плавательный бассейн (ул. Одоевского, 1).

16-го и 23-го сеансы пройдут в бассейне «Олимпийский» (ул. Антонова, 39а).

В последний день сентября приверженцев здорового образа жизни вновь ждет ДС «Буртасы».

Помимо плавания, посетители бассейнов смогут пройти комплексное медицинское обследование для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и получить консультацию врача.

«Одним из основных факторов риска развития многих заболеваний является малоподвижный образ жизни. Плавание - это эффективный вид спортивных занятий, который позволит быстро избавиться от лишнего веса, сформировать спортивную фигуру и вести борьбу с гиподинамией, такую важную в период пандемии коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.