Назван опасный способ оплаты товаров и услуг

04.05.2025 | 15:39

В Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области попросили жителей региона не оплачивать товары и услуги по номеру телефона. Рекомендации ведомства привел ЦУР.

Многие пензенцы оплачивают товары или, например, проезд в маршрутке, переводя деньги по указанному поставщиком номеру телефона. Однако при этом они рискуют своей свободой.

Фигурантом уголовного дела из-за такого перевода можно стать, если карта, куда поступят средства, окажется принадлежащей дропперу. То есть она используется для отмывания преступных доходов.

Также пензенцы рискуют перечислить деньги на счет, связанный с мошенниками или экстремистами, и стать таким образом соучастниками преступлений.

Безопаснее всего оплачивать услуги и товары через терминал или же по QR-коду.