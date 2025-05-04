Мост в селе Вадинск отремонтируют за 38 млн рублей

04.05.2025 | 15:02

В селе Вадинск в этом году отремонтируют мост через реку Вад. Сооружение находится на дороге Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино.

Мост построили в 1970-е годы, его протяженность - 76,8 метра. Некоторые элементы сооружения необходимо заменить.

«Например, на 60% было разрушено укрепление конусов, а также разрушен защитный слой на мосту», - пояснили в региональном минстрое.

Согласно информации на сайте госзакупок, ремонт моста обойдется в 38 млн 580 тыс. рублей. Работы уже начались. Завершить их планируется к декабрю.

Сейчас подрядчик разбирает защитный слой на пролетном строении моста, чтобы затем восстановить его. Также специалисты переустраивают шкафную стенку сооружения. На время работ организовали реверсивное движение.

Подрядчику предстоит сделать гидроизоляцию и водоотведение, переустроить сопряжение моста с подходами к нему, отремонтировать проезжую часть и тротуары, уложив два слоя асфальта, заменить перила.

«Таким образом мост будет приведен к нормативному состоянию, а также увеличится его срок службы», - сообщили в минстрое.