В Заречном изменили место проведения салюта на 9 Мая

04.05.2025 | 10:45

В Заречном отказались от традиционного места проведения салюта на День Победы. Мероприятие перенесли в зону отдыха «Лесная».

О причинах изменений на странице главы закрытого города Алексея Костина в соцсети «ВКонтакте» поинтересовалась зареченка Надежда Л.

«Почему в этом году праздничный концерт «Музыка Великой Победы» и праздничный салют будут проходить в зоне отдыха «Лесная», а не традиционно на центральном стадионе?» - спросила женщина.

Ей ответил представитель администрации ЗАТО.

«Поменяли формат на «Теплый вечер у воды», чтобы в завершение вечера можно было посмотреть на красиво отражающийся салют в воде. К тому же в такой обстановке каждый человек сможет стать участником концерта», - пояснили горожанке.

Зареченцы скептически отнеслись к изменениям. В комментариях они написали, что в зоне отдыха негде будет расположиться желающим понаблюдать за праздничным фейерверком.

В Пензе в этом году салют запустят в 4 разных точках города. Это набережная Суры, сквер 40-летия Победы, смотровая площадка на улице Мира («Ласточкины горы») и территория школы № 20 на Экспериментальной, 6а, в Терновке.