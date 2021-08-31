На Пензенскую область надвигается циклон, ожидаются заморозки

31.08.2021 | 18:28

Традиционная мокрая и пасмурная осень уже на подходе. Последние жаркие августовские дни стали подарком любителям сухого солнечного лета - спасибо антициклону, который уже сдает свои позиции. Ему на смену в область пожалует другой «коллега», и тогда погода начнет резко меняться.

«К нам с запада начнет прокладывать свой путь циклон. Если ночь у нас продержится без существенных осадков, то днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Правда, они будут небольшими», - сообщила начальник отдела прогнозирования Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

По прогнозам пензенских синоптиков, в первый день осени будет также тепло. Но с 2 сентября циклон полностью продемонстрирует свое господство. Ближе к выходным, особенно в пятницу, 3-го числа, дожди усилятся.

«После прохождения атмосферных фронтов в регионе существенно похолодает. Если сейчас температура днем удерживается где-то +25...+27 °С, то уже к выходным она будет всего лишь где-то +13...+15 °С, не выше», - предупредила Светлана Иванкова.

В воскресенье, 5 сентября, в некоторых районах области похолодание усилится, возможны даже заморозки до - 1 °С. Такая погода неблагоприятно отразится на здоровье метеозависимых людей. Атмосферное давление станет резко понижаться.

Что касается бабьего лета, то специалисты Пензенского гидрометцентра предупреждают: рано ждать его не стоит.