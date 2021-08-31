Общество

На Пензенскую область надвигается циклон, ожидаются заморозки

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Традиционная мокрая и пасмурная осень уже на подходе. Последние жаркие августовские дни стали подарком любителям сухого солнечного лета - спасибо антициклону, который уже сдает свои позиции. Ему на смену в область пожалует другой «коллега», и тогда погода начнет резко меняться.

«К нам с запада начнет прокладывать свой путь циклон. Если ночь у нас продержится без существенных осадков, то днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Правда, они будут небольшими», - сообщила начальник отдела прогнозирования Пензенского ЦГМС Светлана Иванкова.

По прогнозам пензенских синоптиков, в первый день осени будет также тепло. Но с 2 сентября циклон полностью продемонстрирует свое господство. Ближе к выходным, особенно в пятницу, 3-го числа, дожди усилятся.

«После прохождения атмосферных фронтов в регионе существенно похолодает. Если сейчас температура днем удерживается где-то +25...+27 °С, то уже к выходным она будет всего лишь где-то +13...+15 °С, не выше», - предупредила Светлана Иванкова.

В воскресенье, 5 сентября, в некоторых районах области похолодание усилится, возможны даже заморозки до - 1 °С. Такая погода неблагоприятно отразится на здоровье метеозависимых людей. Атмосферное давление станет резко понижаться.

Что касается бабьего лета, то специалисты Пензенского гидрометцентра предупреждают: рано ждать его не стоит.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Такие новости вбрасывают в информационное пространство чтобы обосновать преждевременный пуск отопления в многоквартирных домах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 5 сентября, в некоторых районах области похолодание усилится, возможны даже заморозки до - 1 °С.
Прямым текстом угрожают включить отопление.

Гость||

Осенью и прохлада? Да вы чтооооо???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается бабьего лета, то специалисты Пензенского гидрометцентра предупреждают: рано ждать его не стоит.
Но всё же бабье лето будет и народ снова будет подыхать от жары за свои собственные деньги. Ведь отопление успеют пустить наскоком в момент похолодания.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На Пензенскую область надвигается циклон, ожидаются заморозки
Циклон временное явление. Он уйдёт. Придёт бабье лето. А отопление уже включено.

Гость||

Тебе 10 тыщ на что выдали? Вот и оплатишь! Как пришло в карман - так и ушло

Гость||

Гость писал(a):

Тебе 10 тыщ на что выдали?
Точно не на оплату преждевременного отопления.

Гость||

Тады на кондишен от жары))

Гость||

Включайте отопление.мы не должны мёрзнуть

От одной-двух тысяч не будет.

Гость||

Срочно включать отопление !

Гость||

Гость писал(a):

Тады на кондишен от жары))
Платить за отопление и кондиционер одновременно - это геноцид.

Гость||

Гость писал(a):

Включайте отопление.мы не должны мёрзнуть

От одной-двух тысяч не будет.

Включайте кондиционер на обогрев или масляной обогреватель. Отопление у большинства пензенцев централизованное и платить за вашу мерзлячью задницу остальные не должны.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Тебе 10 тыщ на что выдали?
Точно не на

> оплату преждевременного отопления.

Тебя забыли спросить. И вообще, марш на "выборы"!

Гость||

Грибов в этом году мы наверное не увидим, то жара, то заморозки.!?

Гость||

Даааа!Пора включать отопление

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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