Общество

Кузнечанам напомнили о «дне трезвости» 1 сентября

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В среду, 1 сентября, жители Кузнецка не смогут купить алкогольные напитки, в том числе пиво. Это связано с проведением Дня знаний.

Соответствующее постановление подписал 30 сентября глава администрации города Сергей Златогорский.

В пресс-службе мэрии Кузнецка напомнили, что эта норма предусмотрена региональным законодательством. Нарушение запрета грозит штрафом для граждан от 1 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 4 000, для юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.

Аналогичный документ ранее подписал глава администрации Пензы Андрей Лузгин. В целом же запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ах вон оно чё, это день трезвости оказывается, а мы думали это день знаний!

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