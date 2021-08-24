В День знаний в Пензе будут ловить за руку торгующих спиртным продавцов

24.08.2021 | 12:28

1 сентября, в День знаний, в пензенских продовольственных магазинах нельзя будет купить спиртное, в том числе пиво. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

В этот день опергруппы из числа сотрудников районных администраций и полиции будут контролировать работу торговых точек и следить за тем, как выполняется запрет на реализацию алкогольной продукции.

«Эти меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области. Тем не менее каждый раз власти Пензы издают соответствующие постановления, а в магазинах областного центра комиссия выявляет нарушителей. Так, в прошлом году в нескольких пензенских точках продавцов, торговавших алкогольной продукцией, поймали с поличным.

Ранее стало известно, что 1 сентября на школьные линейки пригласят родителей только первоклашек и выпускников 11-х классов. Решение по линейкам у остальных пока не принято.