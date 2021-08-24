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Общество

В День знаний в Пензе будут ловить за руку торгующих спиртным продавцов

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1 сентября, в День знаний, в пензенских продовольственных магазинах нельзя будет купить спиртное, в том числе пиво. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

В этот день опергруппы из числа сотрудников районных администраций и полиции будут контролировать работу торговых точек и следить за тем, как выполняется запрет на реализацию алкогольной продукции.

«Эти меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области. Тем не менее каждый раз власти Пензы издают соответствующие постановления, а в магазинах областного центра комиссия выявляет нарушителей. Так, в прошлом году в нескольких пензенских точках продавцов, торговавших алкогольной продукцией, поймали с поличным.

Ранее стало известно, что 1 сентября на школьные линейки пригласят родителей только первоклашек и выпускников 11-х классов. Решение по линейкам у остальных пока не принято.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Опять лузгин пёрнул с подливой. Что мешает купить 31.08?

Гость||

Мастера заголовков!

Гость||

Лузга, а без этого распоряжения дети по твоей логике в другие дни свободно покупают? Самый тупой мэээр за всю историю Пензы.

Гость||

я уже закупился на месяц вперёд

Гость||

Кстати, я как Лузга, с 81-го года бухать начал. Так что, мы ровесники)))

Гость||

А сам то Лузгин затарился уже??????

Гость||

Гость писал(a):

А сам то Лузгин затарился уже??????
Он под ругим

Гость||

Все уже купили, чтобы потом не бегать

Гость||

Это делается,не для того чтобы дети не пили,а чтобы пьяных взрослых было меньше на улицах

Имя: Гость
Комментарий:

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