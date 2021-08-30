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Общество

В мэрии Кузнецка назвали адреса расселяемых аварийных домов

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В 2021-2022 годах в Кузнецке планируется расселить пять аварийных домов, в которых живут 54 человека. Дома расположены по адресам: ул. Правды, 5; ул. Пензенская, 139г; ул. Жилой дом железной дороги 831 км, 13; ул. Откормсовхоз, 4, и ул. Рабочая, 194.

По результатам аукционов заключены четыре муниципальных контракта на приобретение квартир. С жителями аварийных домов оформлены три договора мены и один социального найма.

С гражданами, у которых возникло право собственности на жилые помещения после признания дома аварийным, заключены два соглашения о выкупе. 4 семьи изъявили решили купить жилье самостоятельно и написали заявления на субсидию.

«Аукцион на приобретение 18 квартир ориентировочно планируется провести в сентябре - после того, как правительство Пензенской области примет решение о дополнительном выделении средств по стоимости 1 кв. м - 38 000 рублей.

В общей сложности в программу переселения кузнечан из аварийного жилья на 2019-2025 годы включено 27 домов. Это 232 аварийные квартиры, в которых проживают 490 человек.

В 2020-2021 годах было расселено пять домов (ул. Ленина, 250; ул. Сызранская, 148; ул. Рабочая, 298; ул. Фабричная, д. 62/2, и ул. Калинина, д. 130). 98 человек получили новое жилье.

Кроме того, в декабре 2020 года были выделены дополнительные средства на дом № 2 на ул. Комсомольской, который грозил обрушением. В нем жили три человека, им куплены квартиры на вторичном рынке.

С 2022 по 2025 год планируется расселить 11 аварийных домов общей площадью 3 909,8 кв. м по следующим адресам: ул. Молодой Гвардии, 158г; ул. Пензенская, 139а; Горный переулок, 45; ул. 831 км железной дороги, 24; ул. Рабочая, 241; ул. Фабричная, 62; Кирпичный переулок, 4; ул. Пензенская, 108; ул. Кирова, 167, лит. а, а1, а2; ул. Рабочая, 210; ул. Сызранская, 66», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

На фото уже аварийное жильё как в Заре?

Гость||

На фото не Кузнецк, уж очень чисто как то….

Гость||

Интересно, как и где ты это увидел, кроме дома на фото ничего нет,экстрасенс что ли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

4 семьи изъявили решили
так что же они все таки сделали, невнимательный псевдо журналист?

Гость||

они решили изъявить...

Имя: Гость
Комментарий:

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