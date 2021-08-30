Общество

Пензенцам рассказали, стоит ли ждать введения обязательной вакцинации

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Пока причин для введения обязательной вакцинации в Пензенской области нет. Об этом в понедельник, 30 августа, во время прямого эфира сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Он отметил, что решение о введении обязательной иммунизации принимает главный санитарный врач региона, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Порядка 44 регионов в стране приняли решение в обязательном порядке вакцинировать граждан определенных групп профессий. В Пензенской области оснований для этого пока нет», - сообщил Олег Мельниченко.

Врио главы региона подчеркнул, что он «глубокий сторонник» вакцинации. Прививку перенес достаточно легко, никаких последствий.

В конце июня Олег Мельниченко внес предложение ввести в области обязательную вакцинацию. Тогда в Сурском крае начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Окончательное решение должен был принять руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока причин для введения обязательной вакцинации в Пензенской области нет.
Вот выборы пройдут - тогда и появятся.

Гость||

На фото мед.сотрудник маску неправильно носит!!! Нос не закрыт!!

Гость||

Зад у антиваксеров не пригорает, от такой новости?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В конце июня Олег Мельниченко внес предложение ввести в области обязательную вакцинацию. Тогда в Сурском крае начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.
да не ужели какой такой подъем где? За 17 месяцев померло связано с ковидом 2 140 это от 1 300 000 всего 0,16% - а хворало 64 000 это всего 4,9%/ У нас народу здесь про новостили за 6 месяцев померло около 14 000.

Гость||

Всего с января по июль в Пензенской области умерло 13 807 жителей. а нам тут про опасный быстро распространяющийся ковид уже второй год бухтят и все это время в режиме повышенно готовят переболевших а теперь еще и вакцинированных.

Гость||

Это враньё. Учителей уже принуждают под угрозой недопуска. Они болеют и теряют силы.

Гость||

Начните принудительно прививать попов!

Вокруг них все группы риска - пенсионеры, дети, убогие...

Гость||

И всех бюджетников заставляют в принудительном порядке. Мало этим тварям, что все в нищете живут, так ещё и в организм норовят залезть, влить свою гадость под предлогом иммунизации.

Гость||

У каждого своя голова и он волен сам решать как ему быть.

Имя: Гость
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