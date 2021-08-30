Пензенцам рассказали, стоит ли ждать введения обязательной вакцинации

30.08.2021 | 16:38

Пока причин для введения обязательной вакцинации в Пензенской области нет. Об этом в понедельник, 30 августа, во время прямого эфира сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Он отметил, что решение о введении обязательной иммунизации принимает главный санитарный врач региона, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Порядка 44 регионов в стране приняли решение в обязательном порядке вакцинировать граждан определенных групп профессий. В Пензенской области оснований для этого пока нет», - сообщил Олег Мельниченко.

Врио главы региона подчеркнул, что он «глубокий сторонник» вакцинации. Прививку перенес достаточно легко, никаких последствий.

В конце июня Олег Мельниченко внес предложение ввести в области обязательную вакцинацию. Тогда в Сурском крае начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Окончательное решение должен был принять руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.