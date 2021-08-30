Коронавирус: большинство новых случаев выявили в Пензе и 3 районах

В понедельник, 30 августа, в Пензенской области подтвердился 231 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
148 заразившихся зарегистрировали в Пензе, 24 - в Пензенском районе, 16 - в Мокшанском, 13 - в Нижнеломовском.
Также в суточную статистику попали Бессоновский район (9 случаев), ЗАТО Заречный (6), Спасский (5), Земетчинский (4), Иссинский (3), Белинский, Лунинский и Сердобский (по 1) районы.
Общее число инфицированных в области достигло 63 294.
За минувшие сутки медики выписали 343 пациента, перенесших коронавирус. Всего с начала эпидемии выздоровели 51 513 человек. Зарегистрировано 14 новых смертей. Общее количество жертв инфекции - 2 140.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.
Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?
Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.