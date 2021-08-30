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Общество

Коронавирус: большинство новых случаев выявили в Пензе и 3 районах

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В понедельник, 30 августа, в Пензенской области подтвердился 231 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

148 заразившихся зарегистрировали в Пензе, 24 - в Пензенском районе, 16 - в Мокшанском, 13 - в Нижнеломовском.

Также в суточную статистику попали Бессоновский район (9 случаев), ЗАТО Заречный (6), Спасский (5), Земетчинский (4), Иссинский (3), Белинский, Лунинский и Сердобский (по 1) районы.

Общее число инфицированных в области достигло 63 294.

За минувшие сутки медики выписали 343 пациента, перенесших коронавирус. Всего с начала эпидемии выздоровели 51 513 человек. Зарегистрировано 14 новых смертей. Общее количество жертв инфекции - 2 140.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Страшно жить,скорей бы выборы...

Гость||

А в Кузнецке, втором по величине городе области,вообще не болеют?

Уж который день в подряд!

Коротко и по существу :брехня ваша статистика!

Гость||

А что теперь все больницы пустые стоят? два дня подряд выписывают триста с лишним человек?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее число инфицированных в области достигло 63 294.
так это всего то 4,8 % от жителей и области с марта 2020 по август 2021 г.

penzainform.ru писал(a):

Общее количество жертв инфекции - 2 140.
так это всего то 0,16 % от жителей области. Или 3,4 % от захворавших 63 294

Гость||

14:40, у нас два месяца не ни одного случая. Только хоронить в закрытых гробах не успеваем.

Гость||

Оснований для начала вакцинации детей и подростков от коронавируса до появления более опасных штаммов нет. Об этом 30 августа заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Зачем тогда голову "промывают", что обязательно вводить вакцинацию среди детей?!

Гость||

тут новостят Всего с января по июль в Пензенской области умерло 13 807 жителей это за 6 месяцев а от ковида померло за 117-18 месяцев всего то 2140.

Гость||

Гость писал(a):

А в Кузнецке, втором по величине городе области,вообще не болеют?

Уж который день в подряд!

Знать градоначальник у Вас святой и воцерковлённый,его забота оберегает вас...

Гость||

"Российские ученые обнаружили самый опасный штамм возбудителя туберкулеза, который отличается от остальных получивших распространение вариантов высокой летальностью" - а вы всё про Ковид не угомонитесь! Есть более опасные заболевание, которые нужно лечить и выявлять на ранних стадиях!

Гость||

Почему власти не хотят знать сколько действительно в области переболела ковидом а им мед помощь ни кто не оказывал они не обращались они по старинке переболели кто на ногах кто отлежался.

Имя: Гость
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