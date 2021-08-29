Жителей области предупредили о резком похолодании в начале сентября

29.08.2021 | 11:51

В конце августа жители Пензенской области попрощаются с по-летнему теплыми днями. Начиная с 1 сентября в регионе температура начнет опускаться.

Так, согласно данным на сайте Gismeteo, 30 и 31 июля в области без осадков, днем +26…24 градусов, ночью - +13…10.

1 сентября ожидается переменная облачность, днем температура поднимется до +26 градусов, осадков не ожидают, 2-го числа прогнозируются дожди и грозы, 23 градуса тепла.

Затем синоптики обещают резкое похолодание. Днем 3-го числа - +16 градусов, к воскресенью, 5 сентября, дневная температура не превысит 13 градусов тепла.

Причиной понижения температуры станет атмосферный фронт, двигающийся на Приволжский федеральный округ с северо-запада, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.