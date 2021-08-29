Коронавирус в области: жертвы и география новых случаев

В воскресенье, 29 августа, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 63 063.
По сообщению регионального оперативного штаба, суточный прирост пациентов составил 233. Большинство новых случаев инфицирования зарегистрировали в Пензе - 168.
Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Мокшанский (14), Бессоновский (11) районы, ЗАТО Заречный (9), Нижнеломовский (7), Пензенский (5), Земетчинский, Иссинский, Шемышейский (по 4), Сердобский (3), Лунинский (2), Спасский и Пачелмский (по 1) районы.
За сутки медики выписали 349 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус в области сумели побороть 51 171 пациент.
Зарегистрировано 16 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Общее количество жертв инфекции - 2 126.
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