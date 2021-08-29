Город Белинский получит грант в 50 млн руб. на реконструкцию

Город Белинский занял первое место на всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.
Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.
Всего от региона на конкурс представили четыре проекта: «Суперпарк. Город «живой воды» (Каменка), «Белинская весна» (Белинский), «Садки - благоустройство зон отдыха у воды» (Нижний Ломов), «Березовая роща - место встреч» (Сердобск).
В категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» победил Белинский.
Врио губернатора Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях отметил, что город получит 50 млн рублей на благоустройство. На средства гранта планируется реконструкция улиц Белинской, Барышева, Ленина, а также Комсомольского парка.
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50 миллионов?
Да это всего пара чахлых котейджев для мелких чинуш