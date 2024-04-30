История Пензы: Памятник Белинскому долгое время был под запретом

30.04.2024 | 07:52

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза, наверное, лидирует в России по числу памятников Белинскому. В городе их четыре. Самый первый монумент в честь знаменитого литератора установили еще в эпоху Российской империи в «Верхнем гулянье». Раньше так называли часть территории современного ЦПКиО.

В губернском центре Белинский был прямо-таки суперзвездой. В конце XIX века пензенцы даже хотели установить в его честь памятник и уже начали сбор средств, но неожиданно в дело вмешалась жандармерия, которая строго-настрого запретила установку монумента: опальный критик был в жесткой оппозиции к действующей власти.

Истории совершенно случайно дошла до дочери Белинского Ольги Бенсис, которая в то время жила во Франции. Она за собственный счет заказала скульптурный портрет, и позже его отправили в Россию.

В Пензу небольшой бюст доставили в 1898 году, но бдительная жандармерия снова всячески затягивала решение об установке. В конце концов полицейским все-таки пришлось сдаться, поскольку в 1911 году отмечалось 100-летие со дня рождения Виссариона Белинского - в преддверии юбилея губернатор снял запрет на табу жандармов.

К сожалению, первый монумент не сохранился до наших дней. Ныне установленный - новый, а прежний был уничтожен во время восстания Чехословацкого корпуса. За ним прятался пулеметный расчет, легионеры палили по красноармейцам разрывными патронами, и часть пуль попала в памятник.