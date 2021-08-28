В Вадинском районе инвалиду не выдали вовремя бесплатное лекарство

28.08.2021 | 11:34

Житель Вадинского района был вынужден обратиться в прокуратуру, чтобы получить положенное по закону бесплатное лекарство.

Инвалид III группы состоит на учете у врача-терапевта с хроническим заболеванием и имеет право на льготное лекарственное обеспечение.

Однако в июле он не получил препарат, входящий в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств, в связи с отсутствием его в медицинском учреждении.

«По результатам проверки главному врачу Нижнеломовской межрайонной больницы прокурор района внес представление. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заявитель обеспечен лекарственным препаратом», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.