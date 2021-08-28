Общество

В Пензе выявили незаконно трудящихся мигрантов

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Противодействие незаконной миграции стало главной задачей совместного рейда сотрудников полиции и управления Росгвардии. Стражи порядка отправились по местам компактного пребывания приезжих, прежде всего на рынки.

«В ходе проведения мероприятия были выявлены административные нарушения, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности иностранными гражданами. Также выявлено семь иностранных граждан, не имеющих регистрации на территории Пензенской области и в Российской Федерации. К данным иностранным гражданам были применены соответствующие меры административного характера», - сообщил заместитель начальника отдела управления по вопросам миграции УМВД России по области Михаил Ищейкин.

Мигрантам также напомнили, что в соответствии с указом Президента РФ до 30 сентября включительно прибывшие на территорию страны могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции для легализации правового статуса, встать на учет и получить разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

больше штрафов

Гость||

Да неужели у нас такие имеются?

Гость||

Да там никого нет))),им заранее уже сказали что мы придем)) как та тетка из ленинской администрации))

Гость||

А на стройках не пробовали проверять или нииизззяяя?

Гость||

Да ну на, никогда такого не было и вот опять

Имя: Гость
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