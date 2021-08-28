В Пензе выявили незаконно трудящихся мигрантов

28.08.2021 | 15:26

Противодействие незаконной миграции стало главной задачей совместного рейда сотрудников полиции и управления Росгвардии. Стражи порядка отправились по местам компактного пребывания приезжих, прежде всего на рынки.

«В ходе проведения мероприятия были выявлены административные нарушения, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности иностранными гражданами. Также выявлено семь иностранных граждан, не имеющих регистрации на территории Пензенской области и в Российской Федерации. К данным иностранным гражданам были применены соответствующие меры административного характера», - сообщил заместитель начальника отдела управления по вопросам миграции УМВД России по области Михаил Ищейкин.

Мигрантам также напомнили, что в соответствии с указом Президента РФ до 30 сентября включительно прибывшие на территорию страны могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции для легализации правового статуса, встать на учет и получить разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности.