Срок сдачи новой школы в Чемодановке может быть сорван

27.08.2021 | 14:51

Строительство школы в селе Чемодановка Бессоновского района затягивается. Это констатировала группа чиновников, прибывших на объект в пятницу, 27 августа.

«На сегодняшний день заключен контракт с подрядной организацией, спроектирована территория школы. К строительным работам приступили в начале августа текущего года. Выполнено временное ограждение стройплощадки, подготовлен котлован под основное здание школы, забиты пробные сваи», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

После контрольного испытания временных свай рабочие приступят к забивке свайного поля. Сдать школу на 375 мест необходимо в 2022 году.

«Поскольку произошло удорожание объекта, связанное с повышением стоимости металла и строительных материалов, нужно снова объявлять торги и проводить экспертизу», - сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Чтобы не сорвать сроки сдачи школы, было решено передать объект с районного на областной уровень.

«Сделаем оценку удорожания, будем выделять дополнительные средства для того, чтобы в срок до 1 сентября 2022 года этот объект достроить и сдать в эксплуатацию. У муниципального образования нет сейчас таких ресурсов», - пояснил Мельниченко.