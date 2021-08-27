Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|15:09
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Общество

Срок сдачи новой школы в Чемодановке может быть сорван

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Строительство школы в селе Чемодановка Бессоновского района затягивается. Это констатировала группа чиновников, прибывших на объект в пятницу, 27 августа.

«На сегодняшний день заключен контракт с подрядной организацией, спроектирована территория школы. К строительным работам приступили в начале августа текущего года. Выполнено временное ограждение стройплощадки, подготовлен котлован под основное здание школы, забиты пробные сваи», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

После контрольного испытания временных свай рабочие приступят к забивке свайного поля. Сдать школу на 375 мест необходимо в 2022 году.

«Поскольку произошло удорожание объекта, связанное с повышением стоимости металла и строительных материалов, нужно снова объявлять торги и проводить экспертизу», - сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Чтобы не сорвать сроки сдачи школы, было решено передать объект с районного на областной уровень.

«Сделаем оценку удорожания, будем выделять дополнительные средства для того, чтобы в срок до 1 сентября 2022 года этот объект достроить и сдать в эксплуатацию. У муниципального образования нет сейчас таких ресурсов», - пояснил Мельниченко.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Поскольку произошло удорожание объекта,
Это ужасно!!!!!!!!!!!!

Гость||

да и суй с ней

Гость||

И кто за это ответит?

Имя: Гость
Комментарий:

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