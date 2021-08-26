В Пензе начала исчезать нанесенная на дороги разметка

26.08.2021 | 12:02

Пензячка «потеряла» разметку на проспекте Строителей. Вопрос, наносили ли ее на проезжую часть, она задала в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Ехала сегодня на работу. Линий нет вообще, даже лето еще не закончилось. И были ли они в этом году вообще?» - поинтересовалась женщина.

Представитель департамента ЖКХ областного центра ответил, что в текущем году из-за недостатка бюджетных средств разметку на улицах Пензы нанесли только краской, не термопластиком.

«Повторное нанесение планируется завершить до 15 сентября 2021 года», - отметил он.

Обновлять разметку на пензенских дорогах начали в мае. Тогда директор департамента ЖКХ Максим Иванкин сообщал, что по гарантии краска должна продержаться три месяца. Линии для пешеходов и водителей должны были восстановить на 228 улицах.