Сетевое издание|18+|Четверг|26 авг 2021|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе начала исчезать нанесенная на дороги разметка

Печать

Пензячка «потеряла» разметку на проспекте Строителей. Вопрос, наносили ли ее на проезжую часть, она задала в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Ехала сегодня на работу. Линий нет вообще, даже лето еще не закончилось. И были ли они в этом году вообще?» - поинтересовалась женщина.

Представитель департамента ЖКХ областного центра ответил, что в текущем году из-за недостатка бюджетных средств разметку на улицах Пензы нанесли только краской, не термопластиком.

«Повторное нанесение планируется завершить до 15 сентября 2021 года», - отметил он.

Обновлять разметку на пензенских дорогах начали в мае. Тогда директор департамента ЖКХ Максим Иванкин сообщал, что по гарантии краска должна продержаться три месяца. Линии для пешеходов и водителей должны были восстановить на 228 улицах.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Повторное нанесение планируется завершить до 15 сентября 2021 года», - отметил он.
К Выборам чтоля?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представитель департамента ЖКХ областного центра ответил
ответил что разметка горизонтальная. Так разметка когда едешь по дороге вертикальна относительно горизонта.

Гость||

Иванкин, иди кисточкой рисуй лошара.

Гость||

Кто ответит за это?

Гость||

Позорище!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте