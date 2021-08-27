Для защиты пензенских школьников от COVID-19 откроют все двери

В образовательных учреждениях Пензы для движения детей и педагогов во время учебного процесса должны быть открыты все входы. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала начальник управления образования Лилия Чащина на сессии гордумы.
«Образовательные организации начинают работу с разных входов и выходов. Измерение температуры на входе должно быть везде. Классы сидят в закрепленных кабинетах и не передвигаются. Массовые мероприятия запрещены. Везде - дезинфектанты. Дети работают без масок, учителя - в масках. Посещение столовой ступенчатое, поэтапное, чтобы не было смешения потоков. Расстояние при этом стараемся сохранять в соответствии с требованиями», - перечислила она меры предосторожности.
Лилия Чащина напомнила, что изначально линейки с присутствием родителей планировались лишь для первоклашек и выпускников, однако 27 августа поступило распоряжение о проведении праздника для всех школьников и их родителей с соблюдением противоэпидемических мер.
«Родители в помещения школ не заходят», - добавила она.
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penzainform.ru писал(a):только позавчера Роспотребнадзор сказал, что работают в масках учителя по желанию. Опять противоречие?!