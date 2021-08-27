Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|15:09
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Общество

Для защиты пензенских школьников от COVID-19 откроют все двери

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В образовательных учреждениях Пензы для движения детей и педагогов во время учебного процесса должны быть открыты все входы. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала начальник управления образования Лилия Чащина на сессии гордумы.

«Образовательные организации начинают работу с разных входов и выходов. Измерение температуры на входе должно быть везде. Классы сидят в закрепленных кабинетах и не передвигаются. Массовые мероприятия запрещены. Везде - дезинфектанты. Дети работают без масок, учителя - в масках. Посещение столовой ступенчатое, поэтапное, чтобы не было смешения потоков. Расстояние при этом стараемся сохранять в соответствии с требованиями», - перечислила она меры предосторожности.

Лилия Чащина напомнила, что изначально линейки с присутствием родителей планировались лишь для первоклашек и выпускников, однако 27 августа поступило распоряжение о проведении праздника для всех школьников и их родителей с соблюдением противоэпидемических мер.

«Родители в помещения школ не заходят», - добавила она.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дети работают без масок, учителя - в масках
только позавчера Роспотребнадзор сказал, что работают в масках учителя по желанию. Опять противоречие?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

27 августа поступило распоряжение о проведении праздника для всех школьников и их родителей с соблюдением противоэпидемических мер
вы уж определитесь! Будут линейки для всех или нет! Каждый день новые стандарты!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Классы сидят в закрепленных кабинетах и не передвигаются
вы фантастики начитались?! придите в любую школу, да посмотрите! Сентябрь ещё более или менее соблюдали, а потом началось мотание! Особенно с группами продлённого дня! и на дополнительные кружки детей собирают из разных классов!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Родители в помещения школ не заходят», - добавила она.
Родители настолько покорные терпилы, что и деньги по первому требованию несут и даже в школу с первоклассником не заходят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Посещение столовой ступенчатое, поэтапное, чтобы не было смешения потоков
Конечно! ступенчатое! 600-800 детей в школе, с вашими ступенями они и до вечера не пообедают! В итоге так и едят всей толпой, вся столовая занята! Очнитесь! вернитесь в реальное измерение, а не в облаках витайте! Они даже посуду мыть не успевают! Вечно жирные тарелки, вилки, бокалы в подтёках! вы же так и не купили школам посудомоечные машины

Гость||

Гость писал(a):

вы фантастики начитались?! придите в любую школу, да посмотрите! Сентябрь ещё более или менее соблюдали, а потом началось мотание! Особенно с группами продлённого дня! и на дополнительные кружки детей собирают из разных классов!
Это исключительно организаторские проблемы директора, завучей и учителей.

Учиться в одном классе - реально.

Как было у меня:

1-3 - один класс и там же продлёнка.

5-6 - один класс.

7-9 - один класс.

10-11 - один класс.

Гость||

Гость писал(a):

600-800 детей в школе, с вашими ступенями они и до вечера не пообедают! В итоге так и едят всей толпой, вся столовая занята! Очнитесь! вернитесь в реальное измерение, а не в облаках витайте!
Не кушайте в школе. Зачем нужно связываться со школьной столовой. Неужели вы не знаете как сделать чтобы ребёнок не был голодным.

Гость||

Гость писал(a):

7-9 - один класс.

10-11 - один класс.

Пиши еще сказки. И химия, и физика, и труды - все в одном классе. И отжимался, наверное, на подоконнике.

Гость||

Вы как дети, вы что новости совсем не смотрите? Все меры безопасности не из-за ковида

Гость||

А для ковида надо закрыть !!! Обязательно!

Гость||

Гость писал(a):

И химия, и физика, и труды - все в одном классе.
Химия и физика - в нашем классе. Труд априори подразумевает отдельный класс.

Гость писал(a):

И отжимался, наверное, на подоконнике.
Физкультура априори подразумевает спортзал и свежий воздух. Ровно также как занятие плаванием априори подразумевает бассейн.Гость писал(a):
Пиши еще сказки.
Сказки - твои комменты. Трудно поверить, что сейчас в школах всё в состоянии хаоса. Если у нас был труд, то это всегда первые два урока. Если была физкультура, то всегда первым уроком и все носили с собой сменную одежду. Также была душевая, где бассейн. Кружки были прямо в нашем классе за исключением кружков, которые вели трудовик, военрук, физрук и приглашённые личности.

Гость||

Нет хозяина в стране,поэтому одни шараханья во всех направлениях.

Гость||

Заголовок - огонь!

Имя: Гость
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