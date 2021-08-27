Для защиты пензенских школьников от COVID-19 откроют все двери

27.08.2021 | 14:04

В образовательных учреждениях Пензы для движения детей и педагогов во время учебного процесса должны быть открыты все входы. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала начальник управления образования Лилия Чащина на сессии гордумы.

«Образовательные организации начинают работу с разных входов и выходов. Измерение температуры на входе должно быть везде. Классы сидят в закрепленных кабинетах и не передвигаются. Массовые мероприятия запрещены. Везде - дезинфектанты. Дети работают без масок, учителя - в масках. Посещение столовой ступенчатое, поэтапное, чтобы не было смешения потоков. Расстояние при этом стараемся сохранять в соответствии с требованиями», - перечислила она меры предосторожности.

Лилия Чащина напомнила, что изначально линейки с присутствием родителей планировались лишь для первоклашек и выпускников, однако 27 августа поступило распоряжение о проведении праздника для всех школьников и их родителей с соблюдением противоэпидемических мер.

«Родители в помещения школ не заходят», - добавила она.