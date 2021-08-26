Возле 30 пензенских школ переходы не соответствуют нормативам

26.08.2021 | 16:51

Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции обследуют дороги вблизи школ, выясняя, соответствуют ли они нормам и стандартам.

Только в областном центре вблизи 30 образовательных учреждений пешеходные переходы не отвечают нормативным требованиям. Основные недостатки - отсутствие «лежачих полицейских», ограждений и светофоров типа Т-7, работающих в желтом мигающем режиме.

Один из ярких примеров - улица Луговая вблизи школы № 26. На этом участке госавтоинспекторы несколько лет подряд фиксируют недостатки, прямым образом влияющие на безопасность пешеходов. В частности, отсутствует не только ограждения, но и тротуар.

«За время обследования возбуждено 14 административных материалов в отношении должностных и юридических лиц. За неисполнение ранее выданных предписаний по приведению пешеходных переходов к нормативным требованиям к ответственности привлечено 5 юридических лиц. Работа будет продолжена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.