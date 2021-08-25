Назван временной интервал между прививками от COVID-19 и гриппа

В Пензенской области началась подготовка к вакцинации населения от гриппа. В региональном минздраве рассказали о том, как сочетаются две прививки - от гриппа и от коронавируса.
Как пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова, кампания по вакцинации от гриппа в этом году будет проходить по сценарию прошлого года, поскольку прививки от гриппа и коронавирусной инфекции не являются взаимоисключающими, к тому же формируется перекрестный иммунитет.
Между прививками от коронавируса и гриппа (как и использовании любых других вакцин) должно пройти не менее 30 дней. Специалисты допускают, что в связи с массовой вакцинацией от COVID-19 противогриппозная иммунизация сместится на более поздние сроки. Тем не менее делать прививки против гриппа планируется начать с 1 сентября. В регион уже поступила первая партия антигриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 71 300 доз.
«Врачи рекомендуют спланировать личный календарь прививок так, чтобы к сезонному всплеску гриппа в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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Да уж цианид сразу колите. Херли постепенно то и с муками народ травите. Или нравится?